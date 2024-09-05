https://ria.ru/20240905/rjazan-1970908586.html

В Рязани потушили пожар на территории предприятия

В Рязани потушили пожар на территории предприятия - РИА Новости, 05.09.2024

В Рязани потушили пожар на территории предприятия

Пожар на территории предприятия в Рязани потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:25

2024-09-05T19:25

2024-09-05T19:25

происшествия

рязань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на территории предприятия в Рязани потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что строение и битум горят на территории предприятия в Рязани. Позднее в ГУМЧС РФ по региону уточнили, что пожар локализован на площади 500 квадратных метров. "В Рязани огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html

рязань

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происшествия, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)