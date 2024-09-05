https://ria.ru/20240905/rjazan-1970908586.html
В Рязани потушили пожар на территории предприятия
В Рязани потушили пожар на территории предприятия - РИА Новости, 05.09.2024
В Рязани потушили пожар на территории предприятия
Пожар на территории предприятия в Рязани потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:25
2024-09-05T19:25
2024-09-05T19:25
происшествия
рязань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пожар на территории предприятия в Рязани потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что строение и битум горят на территории предприятия в Рязани. Позднее в ГУМЧС РФ по региону уточнили, что пожар локализован на площади 500 квадратных метров. "В Рязани огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html
рязань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани потушили пожар на территории предприятия
МЧС РФ: в Рязани потушили пожар на территории предприятия