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В Рязани загорелось здание и битум на предприятии - РИА Новости, 05.09.2024
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17:32 05.09.2024 (обновлено: 18:04 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/rjazan-1970879425.html
В Рязани загорелось здание и битум на предприятии
В Рязани загорелось здание и битум на предприятии - РИА Новости, 05.09.2024
В Рязани загорелось здание и битум на предприятии
Строение и битум горят на территории предприятия в Рязани, предварительно, площадь возгорания составляет 700 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:32
2024-09-05T18:04
происшествия
коммерческая недвижимость
рязань
россия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строение и битум горят на территории предприятия в Рязани, предварительно, площадь возгорания составляет 700 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. "В Рязанской области огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. Загорание произошло на территории предприятия по адресу: город Рязань, улица Дружная. По предварительной информации, горит строение и битум на открытой площадке. Предварительно, площадь пожара 700 квадратных метров... Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в тушении пожара задействовано 35 человек и 10 единиц техники.
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происшествия, коммерческая недвижимость, рязань, россия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Рязань, Россия, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани загорелось здание и битум на предприятии

МЧС РФ: в Рязани загорелось здание и битум на территории предприятия

© МЧС России/TelegramТушение пожара на территории предприятия в Рязани
Тушение пожара на территории предприятия в Рязани - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на территории предприятия в Рязани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строение и битум горят на территории предприятия в Рязани, предварительно, площадь возгорания составляет 700 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России.
"В Рязанской области огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. Загорание произошло на территории предприятия по адресу: город Рязань, улица Дружная. По предварительной информации, горит строение и битум на открытой площадке. Предварительно, площадь пожара 700 квадратных метров... Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в тушении пожара задействовано 35 человек и 10 единиц техники.
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Вчера, 13:59
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьРязаньРоссияРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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