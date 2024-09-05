https://ria.ru/20240905/rjazan-1970879425.html

В Рязани загорелось здание и битум на предприятии

В Рязани загорелось здание и битум на предприятии - РИА Новости, 05.09.2024

В Рязани загорелось здание и битум на предприятии

Строение и битум горят на территории предприятия в Рязани, предварительно, площадь возгорания составляет 700 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:32

2024-09-05T17:32

2024-09-05T18:04

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коммерческая недвижимость

рязань

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рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строение и битум горят на территории предприятия в Рязани, предварительно, площадь возгорания составляет 700 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России. "В Рязанской области огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. Загорание произошло на территории предприятия по адресу: город Рязань, улица Дружная. По предварительной информации, горит строение и битум на открытой площадке. Предварительно, площадь пожара 700 квадратных метров... Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в тушении пожара задействовано 35 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20240905/pozhar-1970821122.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, рязань, россия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)