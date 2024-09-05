https://ria.ru/20240905/rets-1970773585.html

Иркутская область и РЭЦ договорились об информационном взаимодействии

Иркутская область и РЭЦ договорились об информационном взаимодействии - РИА Новости, 05.09.2024

Иркутская область и РЭЦ договорились об информационном взаимодействии

Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Иркутская область на Восточном экономическом... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:36

2024-09-05T11:36

2024-09-05T11:36

российский экспортный центр (рэц)

иркутская область

экономика

игорь кобзев

вероника никишина

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Соглашение в сфере информационного взаимодействия заключили Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Иркутская область на Восточном экономическом форуме, сообщает центр."Сотрудничество выстраивает для компаний-экспортеров новые возможности получения услуг и информации, независимо от того, на какой ресурс они обратились: федеральный или региональный. Подписи в документе поставили генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.Соглашение направлено на реализацию широкого спектра направлений по развитию инструментов поддержки ведения внешнеторговой деятельности.В ходе исполнения соглашения будет реализовано взаимное размещение информации на цифровой платформе "Мой экспорт" и на информационном портале поддержки экспорта Иркутской области о мерах поддержки и услугах в сфере внешнеторговой деятельности, предоставляемых как на федеральном, так и на региональном уровнях, что обеспечит региональным предприятиям удобный и эффективный доступ ко всем актуальным инструментам содействия экспорту.В РЭЦ уточнили, что более 600 мер поддержки от различных организаций, включая государственные и региональные органы исполнительной власти, институты развития, а также финансовые организации, собраны в Едином каталоге услуг на цифровой платформе."Мы уделяем значительное внимание развитию информационных технологий для обеспечения доступности и простоты использования российскими компаниями инструментов поддержки экспорта. Сегодня мы, заключив соглашение о сотрудничестве, включающее информационное взаимодействие, сделали еще один уверенный шаг к интеграции информационных систем. Это взаимодействие обеспечит иркутским предприятиям комфортный и эффективный канал доступа к федеральным и региональным мерам поддержки ВЭД", - рассказала Никишина.Цифровая платформа "Мой экспорт" стала важным инструментом для бизнеса Иркутской области: на ней зарегистрировано порядка 550 компаний, из которых более 87% - это МСП. С момента запуска платформы им было оказано свыше 44 тысяч услуг."За последние три года мы добились значительных успехов: экспорт компаний Иркутской области вырос на 50%, и Приангарье входит в десятку среди регионов России и занимает третье место среди субъектов Сибирского федерального округа по объему экспорта. Наша продукция сегодня представлена в 69 странах мира. Подписанное соглашение с Российским экспортным центром станет важным шагом в развитии экспортного потенциала региона и позволит нашим предприятиям еще увереннее закрепиться на международных рынках", - прокомментировал Кобзев.В РЭЦ добавили, что соглашение предусматривает обмен информацией о мерах поддержки экспорта, проводимых мероприятиях и услугах, оказываемых РЭЦ и Иркутской областью.Информация будет размещаться на официальных сайтах сторон и доступна для всех пользователей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/rets-1970428154.html

https://ria.ru/20240904/servis-1970521197.html

https://ria.ru/20240904/rets-1970518970.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), иркутская область, экономика, игорь кобзев, вероника никишина, вэф — 2024 (восточный экономический форум)