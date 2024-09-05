https://ria.ru/20240905/remont-1970802530.html
Ремонт Аргамаченского моста в Липецкой области завершится в ноябре
Ремонт Аргамаченского моста в Липецкой области завершится в ноябре - РИА Новости, 05.09.2024
Ремонт Аргамаченского моста в Липецкой области завершится в ноябре
Открытие Аргамаченского моста в Липецкой области состоится в конце этого года, последние ремонтные работы подрядчик планирует завершить в ноябре, сообщил глава... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:11
2024-09-05T13:11
2024-09-05T13:11
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Открытие Аргамаченского моста в Липецкой области состоится в конце этого года, последние ремонтные работы подрядчик планирует завершить в ноябре, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что протяженность моста, соединяющего Елец и его пригород, более 300 метров. Ремонт продолжается ровно год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Основные работы завершены, в связи с этим региональные власти нашли возможным открыть движение автотранспорта по мосту. "Пуск пока технический, но очень нужный – жителям неудобно было объезжать. Машин здесь всегда много — мост связывает Елец с густонаселенным пригородом, краснинской трассой, объездной дорогой. Теперь мост новый, маршруты привычные, жители довольные. Для туристов, которых здесь всегда много, тоже удобно", — отметил Артамонов. Губернатор уточнил, что реконструкция Аргамаченского моста проводится впервые за 30 лет. Подрядчику осталось отремонтировать опоры моста, восстановить лестничные сходы и смонтировать ливневую канализацию. Как отметил Артамонов, движению транспорта работы не мешают. По контракту их должны завершить до конца ноября, подрядчик в график укладывается, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240904/kapremont-1970565039.html
https://ria.ru/20240903/lipetsk-1970254059.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Открытие Аргамаченского моста в Липецкой области состоится в конце этого года, последние ремонтные работы подрядчик планирует завершить в ноябре, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что протяженность моста, соединяющего Елец и его пригород, более 300 метров. Ремонт продолжается ровно год в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Основные работы завершены, в связи с этим региональные власти нашли возможным открыть движение автотранспорта по мосту.
"Пуск пока технический, но очень нужный – жителям неудобно было объезжать. Машин здесь всегда много — мост связывает Елец с густонаселенным пригородом, краснинской трассой, объездной дорогой. Теперь мост новый, маршруты привычные, жители довольные. Для туристов, которых здесь всегда много, тоже удобно", — отметил Артамонов.
Губернатор уточнил, что реконструкция Аргамаченского моста проводится впервые за 30 лет. Подрядчику осталось отремонтировать опоры моста, восстановить лестничные сходы и смонтировать ливневую канализацию. Как отметил Артамонов
, движению транспорта работы не мешают. По контракту их должны завершить до конца ноября, подрядчик в график укладывается, подчеркнул губернатор.