https://ria.ru/20240905/razgovor-1970926637.html

Шольц и Вучич провели телефонный разговор

Шольц и Вучич провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.09.2024

Шольц и Вучич провели телефонный разговор

Канцлер Германии Олаф Шольц и сербский президент Александр Вучич провели телефонные переговоры о вопросах сырьевой политики, в том числе о добыче лития в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T21:55

2024-09-05T21:55

2024-09-05T21:56

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БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и сербский президент Александр Вучич провели телефонные переговоры о вопросах сырьевой политики, в том числе о добыче лития в Сербии, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер и президент Сербии обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений и подчеркнули общую заинтересованность в конструктивном и ориентированном на результат сотрудничестве. Они также обсудили вопросы сырьевой политики", - сказал Хебештрайт. Отмечается, что Шольц предложил поддержку в обеспечении "высоких экологических стандартов" при добыче лития в Сербии. Он упомянул о соответствующих немецких проектах и предложил поделиться имеющимся опытом. "Федеральный канцлер также отметил важность диалога между Косово и Сербией при посредничестве ЕС и подтвердил неизменную поддержку Германии в этом вопросе", - добавил Хебештрайт. Оба политика условились поддерживать двусторонние отношения.

https://ria.ru/20240811/serbiya-1965516881.html

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сербия, германия, косово, олаф шольц, александр вучич, евросоюз, в мире