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Шольц и Вучич провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.09.2024
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21:55 05.09.2024 (обновлено: 21:56 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/razgovor-1970926637.html
Шольц и Вучич провели телефонный разговор
Шольц и Вучич провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.09.2024
Шольц и Вучич провели телефонный разговор
Канцлер Германии Олаф Шольц и сербский президент Александр Вучич провели телефонные переговоры о вопросах сырьевой политики, в том числе о добыче лития в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T21:55
2024-09-05T21:56
сербия
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косово
олаф шольц
александр вучич
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БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и сербский президент Александр Вучич провели телефонные переговоры о вопросах сырьевой политики, в том числе о добыче лития в Сербии, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер и президент Сербии обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений и подчеркнули общую заинтересованность в конструктивном и ориентированном на результат сотрудничестве. Они также обсудили вопросы сырьевой политики", - сказал Хебештрайт. Отмечается, что Шольц предложил поддержку в обеспечении "высоких экологических стандартов" при добыче лития в Сербии. Он упомянул о соответствующих немецких проектах и предложил поделиться имеющимся опытом. "Федеральный канцлер также отметил важность диалога между Косово и Сербией при посредничестве ЕС и подтвердил неизменную поддержку Германии в этом вопросе", - добавил Хебештрайт. Оба политика условились поддерживать двусторонние отношения.
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сербия, германия, косово, олаф шольц, александр вучич, евросоюз, в мире
Сербия, Германия, Косово, Олаф Шольц, Александр Вучич, Евросоюз, В мире
Шольц и Вучич провели телефонный разговор

Шольц и Вучич провели телефонный разговор о сырьевой политике

© AP Photo / Aurel ObrejaКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и сербский президент Александр Вучич провели телефонные переговоры о вопросах сырьевой политики, в том числе о добыче лития в Сербии, сообщил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер и президент Сербии обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений и подчеркнули общую заинтересованность в конструктивном и ориентированном на результат сотрудничестве. Они также обсудили вопросы сырьевой политики", - сказал Хебештрайт.
Отмечается, что Шольц предложил поддержку в обеспечении "высоких экологических стандартов" при добыче лития в Сербии. Он упомянул о соответствующих немецких проектах и предложил поделиться имеющимся опытом.
"Федеральный канцлер также отметил важность диалога между Косово и Сербией при посредничестве ЕС и подтвердил неизменную поддержку Германии в этом вопросе", - добавил Хебештрайт. Оба политика условились поддерживать двусторонние отношения.
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СербияГерманияКосовоОлаф ШольцАлександр ВучичЕвросоюзВ мире
 
 
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