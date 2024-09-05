https://ria.ru/20240905/raiffeisen-1970934398.html

Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка

Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка - РИА Новости, 05.09.2024

Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка

Российский суд сегодня запретил какие-либо сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства третьих сторон, это решение усложнит процесс его... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T23:35

2024-09-05T23:35

2024-09-05T23:35

экономика

россия

райффайзенбанк

raiffeisen bank international

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российский суд сегодня запретил какие-либо сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства третьих сторон, это решение усложнит процесс его продажи для австрийской Raiffeisen Bank International, утверждается в сообщении группы. "Российский суд сегодня вынес предварительное постановление, в соответствии с которым в отношении акций АО "Райффайзенбанк" введен немедленный запрет на трансфер", - говорится в сообщении австрийской компании. Отмечается, что решение связано с судебным разбирательством, инициированным Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее австрийских основных акционеров и Райффайзенбанка. При этом банк упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, хотя и не обвиняется в каких-либо правонарушениях, утверждает группа. Головная компания RBI не является стороной этого разбирательства, добавили там. "В результате сегодняшнего решения RBI не может передать свои акции в АО Райффайзенбанк. Это усложняет процесс продажи, в рамках которого RBI стремится продать контрольный пакет акций Райффайзенбанка, и неизбежно приведет к дальнейшим задержкам. RBI попытается отменить сегодняшнее решение суда всеми законными способами", - сообщили в компании. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI) работает с 1996 года Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру. В июле в австрийской компании сообщили, что рассматривают возможность частичной продажи акций своей российской "дочки" - до 60%.

https://ria.ru/20240309/raiffeisen_bank-1932074187.html

https://ria.ru/20240805/rayffayzenbank--1964224978.html

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экономика, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international