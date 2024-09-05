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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 05.09.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

Дежурные средства российской ПВО не допустили террористической атаки со стороны Киева по объектам на территории РФ, украинский беспилотник был сбит над Курской... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:56

2024-09-05T12:56

2024-09-05T13:02

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО не допустили террористической атаки со стороны Киева по объектам на территории РФ, украинский беспилотник был сбит над Курской областью, сообщили в четверг в Минобороны России."Пятого сентября около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)