https://ria.ru/20240905/pvo-1970688955.html
В Брянской области сбили еще один беспилотник
В Брянской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 05.09.2024
В Брянской области сбили еще один беспилотник
Еще один БПЛА сбит в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:58
2024-09-05T06:58
2024-09-05T06:58
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_3e99701f9a734140325b1b9c43504031.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал об обнаружении и уничтожении двух БПЛА над территорией региона. "Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298732_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_3341929dda444f095a475449c796eb01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области сбили еще один беспилотник
Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили еще один БПЛА, пострадавших нет