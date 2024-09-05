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В Брянской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pvo-1970688955.html
В Брянской области сбили еще один беспилотник
В Брянской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 05.09.2024
В Брянской области сбили еще один беспилотник
Еще один БПЛА сбит в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:58
2024-09-05T06:58
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал об обнаружении и уничтожении двух БПЛА над территорией региона. "Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html
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брянская область, россия, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
В Брянской области сбили еще один беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили еще один БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10"
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10". Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал об обнаружении и уничтожении двух БПЛА над территорией региона.
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"Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазБезопасность
 
 
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