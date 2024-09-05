https://ria.ru/20240905/pvo-1970688955.html

В Брянской области сбили еще один беспилотник

В Брянской области сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 05.09.2024

В Брянской области сбили еще один беспилотник

Еще один БПЛА сбит в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:58

2024-09-05T06:58

2024-09-05T06:58

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА сбит в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал об обнаружении и уничтожении двух БПЛА над территорией региона. "Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал он. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970651718.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2024

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брянская область, россия, александр богомаз, безопасность