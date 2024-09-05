https://ria.ru/20240905/pvo-1970686819.html

Силы ПВО в Брянской области сбили еще один беспилотник ВСУ

Силы ПВО в Брянской области сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Силы ПВО в Брянской области сбили еще один беспилотник ВСУ

Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:33

2024-09-05T06:33

2024-09-05T06:35

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее в четверг он сообщал об обнаружении и уничтожении одного БПЛА над территорией Брянской области."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз