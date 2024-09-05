https://ria.ru/20240905/pvo-1970686819.html
Силы ПВО в Брянской области сбили еще один беспилотник ВСУ
Силы ПВО в Брянской области сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Силы ПВО в Брянской области сбили еще один беспилотник ВСУ
Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:33
2024-09-05T06:33
2024-09-05T06:35
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее в четверг он сообщал об обнаружении и уничтожении одного БПЛА над территорией Брянской области."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html
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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
Силы ПВО в Брянской области сбили еще один беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО в Брянской области сбили еще один БПЛА ВСУ, разрушений нет