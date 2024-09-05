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Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T06:12
2024-09-05T06:12
2024-09-05T06:15
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, безопасность, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
Силы ПВО в Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ, разрушений нет