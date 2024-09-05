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Путин рассказал о создании конкурентных условий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.09.2024
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20:25 05.09.2024 (обновлено: 20:28 18.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1973509890.html
Путин рассказал о создании конкурентных условий на Дальнем Востоке
Путин рассказал о создании конкурентных условий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.09.2024
Путин рассказал о создании конкурентных условий на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к тому, чтобы создать конкурентные условия в специальных режимах на Дальнем Востоке. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-05T20:25
2024-09-18T20:28
экономика
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к тому, чтобы создать конкурентные условия в специальных режимах на Дальнем Востоке. "Мы стремимся к тому, чтобы создать здесь конкурентные преимущества и конкурентные условия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин рассказал о создании конкурентных условий на Дальнем Востоке

Путин заявил, что РФ стремится создать конкурентные условия на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к тому, чтобы создать конкурентные условия в специальных режимах на Дальнем Востоке.
«
"Мы стремимся к тому, чтобы создать здесь конкурентные преимущества и конкурентные условия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин участвует в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке в рамках ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке
4 сентября, 15:53
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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