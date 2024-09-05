https://ria.ru/20240905/putin-1973509890.html

Путин рассказал о создании конкурентных условий на Дальнем Востоке

Путин рассказал о создании конкурентных условий на Дальнем Востоке - РИА Новости, 18.09.2024

Путин рассказал о создании конкурентных условий на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к тому, чтобы создать конкурентные условия в специальных режимах на Дальнем Востоке. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-05T20:25

2024-09-05T20:25

2024-09-18T20:28

экономика

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к тому, чтобы создать конкурентные условия в специальных режимах на Дальнем Востоке. "Мы стремимся к тому, чтобы создать здесь конкурентные преимущества и конкурентные условия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html

россия

дальний восток

владивосток

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет