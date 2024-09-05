https://ria.ru/20240905/putin-1970806365.html
Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач
Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач - РИА Новости, 05.09.2024
Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач
Президент РФ Владимир Путин пообещал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму оставаться в контакте и работать над исполнением стоящих задач. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:22
2024-09-05T13:22
2024-09-05T13:34
малайзия
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму оставаться в контакте и работать над исполнением стоящих задач.Российский лидер после пленарной сессии Восточного экономического форума поблагодарил коллегу из Малайзии за выступление и визит."Спасибо, что приехали. Я впечатлен вашим выступлением. Так эмоционально и содержательно. Спасибо вам большое. Мы будем в контакте, как и договорились, будем работать над исполнением всех задач, которые перед собой поставили", - сказал Путин премьер-министру Малайзии.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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малайзия, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач
Путин пообещал Ибрагим оставаться в контакте для работы над стоящими задачами