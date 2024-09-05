https://ria.ru/20240905/putin-1970806365.html

Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач

Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач - РИА Новости, 05.09.2024

Путин пообещал премьеру Малайзии быть на связи для решения задач

Президент РФ Владимир Путин пообещал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму оставаться в контакте и работать над исполнением стоящих задач. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:22

2024-09-05T13:22

2024-09-05T13:34

малайзия

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970755064_0:66:3069:1792_1920x0_80_0_0_69583607158107210fa1cf135ea23df0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму оставаться в контакте и работать над исполнением стоящих задач.Российский лидер после пленарной сессии Восточного экономического форума поблагодарил коллегу из Малайзии за выступление и визит."Спасибо, что приехали. Я впечатлен вашим выступлением. Так эмоционально и содержательно. Спасибо вам большое. Мы будем в контакте, как и договорились, будем работать над исполнением всех задач, которые перед собой поставили", - сказал Путин премьер-министру Малайзии.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/malayziya-1970803667.html

малайзия

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)