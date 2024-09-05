https://ria.ru/20240905/putin-1970794512.html

Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе

Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе - РИА Новости, 05.09.2024

Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе

Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:44

2024-09-05T12:44

2024-09-05T12:44

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улан-батор

монголия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также Путин принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Уважаемый господин президент, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за радушный приём и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в Улан-Баторе. Был рад отметить вместе с монгольскими друзьями 85-ю годовщину общей победы на реке Халхин-Гол", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240903/putin-1970228491.html

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в мире, улан-батор, монголия, россия, владимир путин