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Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе - РИА Новости, 05.09.2024
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12:44 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/putin-1970794512.html
Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе
Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе - РИА Новости, 05.09.2024
Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:44
2024-09-05T12:44
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улан-батор
монголия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также Путин принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Уважаемый господин президент, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за радушный приём и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в Улан-Баторе. Был рад отметить вместе с монгольскими друзьями 85-ю годовщину общей победы на реке Халхин-Гол", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240903/putin-1970228491.html
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в мире, улан-батор, монголия, россия, владимир путин
В мире, Улан-Батор, Монголия, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе

Путин поблагодарил президента Монголии Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме поблагодарил президента Монголии Ухнагийн Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер посетил Монголию с официальным визитом 2-3 сентября. В Улан-Баторе состоялись его переговоры с руководством страны. Также Путин принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
"Уважаемый господин президент, хотел бы выразить вам самую искреннюю признательность за радушный приём и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в Улан-Баторе. Был рад отметить вместе с монгольскими друзьями 85-ю годовщину общей победы на реке Халхин-Гол", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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