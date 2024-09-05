https://ria.ru/20240905/putin-1970790936.html

Путин рассказал о расширении возможностей судостроительной отрасли

Путин рассказал о расширении возможностей судостроительной отрасли - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о расширении возможностей судостроительной отрасли

Россия будет расширять возможности судостроительной отрасли, в том числе в европейской части, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:31

2024-09-05T12:31

2024-09-05T12:31

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет расширять возможности судостроительной отрасли, в том числе в европейской части, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Мы будем расширять возможности нашей судостроительной отрасли и в европейской части... Мы вчера только обсуждали это... перспективы развития и в европейской части и здесь, мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода, и я уверен, мы его построим", - сказал Путин. Накануне Путин в Приморье осмотрел с катера участок для новой верфи, призванной пополнить новыми судами российский коммерческий флот. Строительство верфи прорабатывается в черте Владивостока на берегу Уссурийского залива. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)