https://ria.ru/20240905/putin-1970788697.html

Путин назвал предпринимательскую деятельность созиданием

Путин назвал предпринимательскую деятельность созиданием - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал предпринимательскую деятельность созиданием

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глубоко убежден в том, что предпринимательство – это созидание, и с таким подходом Россия добьется поставленных задач. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:21

2024-09-05T12:21

2024-09-05T12:34

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что глубоко убежден в том, что предпринимательство – это созидание, и с таким подходом Россия добьется поставленных задач. "Я глубоко убежден в том, что предпринимательская деятельность – это, прежде всего, созидание. И если мы будем к этому относиться как к созидательному процессу, то мы, безусловно, достигнем всех целей, которые перед собой ставим, и добьемся решения тех задач, которые перед нами стоят", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970787875.html

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)