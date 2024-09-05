https://ria.ru/20240905/putin-1970787875.html
Путин призвал обеспечить развитие экономики на собственных решениях
Путин призвал обеспечить развитие экономики на собственных решениях - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал обеспечить развитие экономики на собственных решениях
Россия должна обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях и своими высококвалифицированными кадрами, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:18
2024-09-05T12:18
2024-09-05T12:25
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия должна обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях и своими высококвалифицированными кадрами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. "Что касается России, то мы должны обеспечить развитие экономики на собственных технологических решениях с высококвалифицированными, подготовленными и мотивированными кадрами", - сказал глава государства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
https://ria.ru/20240905/naselenie-1970780414.html
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал обеспечить развитие экономики на собственных решениях
Путин: Россия должна развивать экономику на собственных решениях своими кадрами