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Путин призвал развивать внутренний туризм - РИА Новости, 05.09.2024
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12:11 05.09.2024 (обновлено: 12:12 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970786295.html
Путин призвал развивать внутренний туризм
Путин призвал развивать внутренний туризм - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал развивать внутренний туризм
Власти РФ будут делать все, чтобы развивать внутренний туризм дальше, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:11
2024-09-05T12:12
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти РФ будут делать все, чтобы развивать внутренний туризм дальше, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Чем привлекательнее, так, тот или другой регион, тем больше в него и частный бизнес вкладывает денег. То есть, это такая револьверная операция, беспроигрышная. Будем все делать для того, чтобы внутренний туризм развивать дальше", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/putin-1970782097.html
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал развивать внутренний туризм

Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы развивать внутренний туризм

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти РФ будут делать все, чтобы развивать внутренний туризм дальше, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Чем привлекательнее, так, тот или другой регион, тем больше в него и частный бизнес вкладывает денег. То есть, это такая револьверная операция, беспроигрышная. Будем все делать для того, чтобы внутренний туризм развивать дальше", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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