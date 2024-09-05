https://ria.ru/20240905/putin-1970786295.html

Путин призвал развивать внутренний туризм

Путин призвал развивать внутренний туризм - РИА Новости, 05.09.2024

Путин призвал развивать внутренний туризм

Власти РФ будут делать все, чтобы развивать внутренний туризм дальше, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:11

2024-09-05T12:11

2024-09-05T12:12

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970762680_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_4c27cb417b814ab852e6e62db8ae2309.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти РФ будут делать все, чтобы развивать внутренний туризм дальше, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Чем привлекательнее, так, тот или другой регион, тем больше в него и частный бизнес вкладывает денег. То есть, это такая револьверная операция, беспроигрышная. Будем все делать для того, чтобы внутренний туризм развивать дальше", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/putin-1970782097.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)