https://ria.ru/20240905/putin-1970782097.html

Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке

Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке

Нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:00

2024-09-05T12:00

2024-09-05T12:41

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Нам нужно создать условия, о которых мы так много сегодня говорили, для того, чтобы и рождаемость повышалась, и желание у людей, прежде всего, молодых людей, было приехать сюда, в этот регион (на Дальний Восток - ред.), замечательный, блестящий регион с такими хорошими перспективами, и связать с ним свою жизнь", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владивосток

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дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество