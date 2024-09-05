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Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке
Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке
Нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:00
2024-09-05T12:00
2024-09-05T12:41
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Нам нужно создать условия, о которых мы так много сегодня говорили, для того, чтобы и рождаемость повышалась, и желание у людей, прежде всего, молодых людей, было приехать сюда, в этот регион (на Дальний Восток - ред.), замечательный, блестящий регион с такими хорошими перспективами, и связать с ним свою жизнь", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество
Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке
Путин: нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке