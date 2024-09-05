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Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
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12:00 05.09.2024 (обновлено: 12:41 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970782097.html
Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке
Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке
Нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:00
2024-09-05T12:41
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Нам нужно создать условия, о которых мы так много сегодня говорили, для того, чтобы и рождаемость повышалась, и желание у людей, прежде всего, молодых людей, было приехать сюда, в этот регион (на Дальний Восток - ред.), замечательный, блестящий регион с такими хорошими перспективами, и связать с ним свою жизнь", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество
Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Общество
Путин призвал создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке

Путин: нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Нужно создать условия для повышения рождаемости на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Нам нужно создать условия, о которых мы так много сегодня говорили, для того, чтобы и рождаемость повышалась, и желание у людей, прежде всего, молодых людей, было приехать сюда, в этот регион (на Дальний Восток - ред.), замечательный, блестящий регион с такими хорошими перспективами, и связать с ним свою жизнь", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
России нужно решать демографические проблемы, заявил Путин
Вчера, 11:03
 
Дальний ВостокРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Общество
 
 
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