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Передвижение по Севморпути будет обеспечено круглогодично, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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11:50 05.09.2024 (обновлено: 11:57 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970778473.html
Передвижение по Севморпути будет обеспечено круглогодично, заявил Путин
Передвижение по Севморпути будет обеспечено круглогодично, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Передвижение по Севморпути будет обеспечено круглогодично, заявил Путин
Передвижение по Северному морскому пути (СМП) будет обеспечено круглогодично, это очень важно для российской и мировой экономики, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:50
2024-09-05T11:57
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Передвижение по Северному морскому пути (СМП) будет обеспечено круглогодично, это очень важно для российской и мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Передвижение по Северному морскому пути... Безусловно, (с учетом) наших возможностей ледокольного флота должно быть, и уверен, будет обеспечено круглогодично... Это очень важно для нашей экономики и для мировой экономики, экономики наших друзей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Передвижение по Севморпути будет обеспечено круглогодично, заявил Путин

Путин: круглогодичное передвижение по Севморпути очень важно для экономики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Передвижение по Северному морскому пути (СМП) будет обеспечено круглогодично, это очень важно для российской и мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Передвижение по Северному морскому пути... Безусловно, (с учетом) наших возможностей ледокольного флота должно быть, и уверен, будет обеспечено круглогодично... Это очень важно для нашей экономики и для мировой экономики, экономики наших друзей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути
Вчера, 09:33
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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