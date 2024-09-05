https://ria.ru/20240905/putin-1970778473.html

Передвижение по Севморпути будет обеспечено круглогодично, заявил Путин

Передвижение по Севморпути будет обеспечено круглогодично, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Передвижение по Севморпути будет обеспечено круглогодично, заявил Путин

Передвижение по Северному морскому пути (СМП) будет обеспечено круглогодично, это очень важно для российской и мировой экономики, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:50

2024-09-05T11:50

2024-09-05T11:57

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Передвижение по Северному морскому пути (СМП) будет обеспечено круглогодично, это очень важно для российской и мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин. "Передвижение по Северному морскому пути... Безусловно, (с учетом) наших возможностей ледокольного флота должно быть, и уверен, будет обеспечено круглогодично... Это очень важно для нашей экономики и для мировой экономики, экономики наших друзей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)