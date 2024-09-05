https://ria.ru/20240905/putin-1970777269.html

Противник не сможет добиться стратегического поражения России, заявил Путин

Противник не сможет добиться стратегического поражения России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Противник не сможет добиться стратегического поражения России, заявил Путин

Добиться стратегического поражения России у противника не получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:46

2024-09-05T11:46

2024-09-05T11:46

специальная военная операция на украине

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Добиться стратегического поражения России у противника не получается, заявил президент России Владимир Путин. "Потом приехал господин Джонсон, как известно, британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указания украинцам воевать до последнего украинца, что сегодня и происходит с целью добиться стратегического поражения России. Этого не получается", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240315/pvo-1933316739.html

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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)