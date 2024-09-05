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Противник не сможет добиться стратегического поражения России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/putin-1970777269.html
Противник не сможет добиться стратегического поражения России, заявил Путин
Противник не сможет добиться стратегического поражения России, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Противник не сможет добиться стратегического поражения России, заявил Путин
Добиться стратегического поражения России у противника не получается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:46
2024-09-05T11:46
специальная военная операция на украине
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Добиться стратегического поражения России у противника не получается, заявил президент России Владимир Путин. "Потом приехал господин Джонсон, как известно, британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указания украинцам воевать до последнего украинца, что сегодня и происходит с целью добиться стратегического поражения России. Этого не получается", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Противник не сможет добиться стратегического поражения России, заявил Путин

Путин: добиться стратегического поражения России у противника не получится

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Добиться стратегического поражения России у противника не получается, заявил президент России Владимир Путин.
"Потом приехал господин Джонсон, как известно, британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указания украинцам воевать до последнего украинца, что сегодня и происходит с целью добиться стратегического поражения России. Этого не получается", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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