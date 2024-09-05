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Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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11:34 05.09.2024 (обновлено: 11:42 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970772707.html
Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин
Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин
Невозможно закрыть российскую энергетику, мировая экономика этого не выдержит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:34
2024-09-05T11:42
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Невозможно закрыть российскую энергетику, мировая экономика этого не выдержит, заявил президент РФ Владимир Путин."И здесь нам пытаются создать проблемы, но все равно это (российская энергетика - ред.) развивается... В чем проблема здесь: кто бы и как бы ни пытался закрыть нашу энергетику - это невозможно, потому что добыча находится на пределе в соответствии с потребностями мирового рынка. Это невозможно просто. Взяли завтра и все закрыли: газ, нефть наши - мировая экономика не выдержит такого закрытия", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин

Путин: мировая экономика не выдержит "закрытия" российской энергетики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Невозможно закрыть российскую энергетику, мировая экономика этого не выдержит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И здесь нам пытаются создать проблемы, но все равно это (российская энергетика - ред.) развивается... В чем проблема здесь: кто бы и как бы ни пытался закрыть нашу энергетику - это невозможно, потому что добыча находится на пределе в соответствии с потребностями мирового рынка. Это невозможно просто. Взяли завтра и все закрыли: газ, нефть наши - мировая экономика не выдержит такого закрытия", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин не усомнился в восстановлении объема экспорта газа
Вчера, 11:26
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)В мире
 
 
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