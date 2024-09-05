https://ria.ru/20240905/putin-1970772707.html

Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин

Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин

Невозможно закрыть российскую энергетику, мировая экономика этого не выдержит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:34

2024-09-05T11:34

2024-09-05T11:42

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Невозможно закрыть российскую энергетику, мировая экономика этого не выдержит, заявил президент РФ Владимир Путин."И здесь нам пытаются создать проблемы, но все равно это (российская энергетика - ред.) развивается... В чем проблема здесь: кто бы и как бы ни пытался закрыть нашу энергетику - это невозможно, потому что добыча находится на пределе в соответствии с потребностями мирового рынка. Это невозможно просто. Взяли завтра и все закрыли: газ, нефть наши - мировая экономика не выдержит такого закрытия", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире