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Россия изучает новые маршруты поставок газа, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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11:31 05.09.2024 (обновлено: 12:40 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970771557.html
Россия изучает новые маршруты поставок газа, заявил Путин
Россия изучает новые маршруты поставок газа, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия изучает новые маршруты поставок газа, заявил Путин
Россия изучает другие маршруты поставок газа в зарубежные страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:31
2024-09-05T12:40
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия изучает другие маршруты поставок газа в зарубежные страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы изучаем другие маршруты. Повторяю, это никак не связано с событиями на Украине. Это просто наши договоренности, которые были достигнуты много лет тому назад", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
Россия изучает новые маршруты поставок газа, заявил Путин

Путин: Россия изучает другие маршруты поставок газа в зарубежные страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия изучает другие маршруты поставок газа в зарубежные страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы изучаем другие маршруты. Повторяю, это никак не связано с событиями на Украине. Это просто наши договоренности, которые были достигнуты много лет тому назад", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин не усомнился в восстановлении объема экспорта газа
Вчера, 11:26
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Экономика
 
 
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