https://ria.ru/20240905/putin-1970771557.html

Россия изучает новые маршруты поставок газа, заявил Путин

Россия изучает новые маршруты поставок газа, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Россия изучает новые маршруты поставок газа, заявил Путин

Россия изучает другие маршруты поставок газа в зарубежные страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:31

2024-09-05T11:31

2024-09-05T12:40

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия изучает другие маршруты поставок газа в зарубежные страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы изучаем другие маршруты. Повторяю, это никак не связано с событиями на Украине. Это просто наши договоренности, которые были достигнуты много лет тому назад", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970770044.html

россия

владивосток

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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика