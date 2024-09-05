https://ria.ru/20240905/putin-1970770391.html
Путин заявил о стремлении развивать газификацию внутри страны
Путин заявил о стремлении развивать газификацию внутри страны - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил о стремлении развивать газификацию внутри страны
"Газпром" переживет убытки от отказа Европы от российского газа, будет развивать газификацию внутри страны, заявил глава РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:28
2024-09-05T11:28
2024-09-05T12:20
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Газпром" переживет убытки от отказа Европы от российского газа, будет развивать газификацию внутри страны, заявил глава РФ Владимир Путин."Ущерб для них (европейских стран - ред.) будет. Для нас будет сокращение дохода, но ничего, больше "Газпром" будет поставлять внутри страны – тоже хорошо. Будем развивать социальную газификацию", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970787875.html
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, газпром, владимир путин, европа, россия, владивосток, экономика
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Газпром, Владимир Путин, Европа, Россия, Владивосток, Экономика
Путин заявил о стремлении развивать газификацию внутри страны
Путин: "Газпром" будет развивать газификацию внутри страны