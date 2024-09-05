https://ria.ru/20240905/putin-1970769230.html

Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России

Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России

Экономика Европы переживает очень серьезные испытания из-за отказа от российских энергоносителей, многие отрасли закрываются, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:25

2024-09-05T11:25

2024-09-05T12:40

россия

европа

экономика

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика Европы переживает очень серьезные испытания из-за отказа от российских энергоносителей, многие отрасли закрываются, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Экономика Европы, в том числе Германии, рассчитанная на наши энергоносители, переживает очень серьезные испытания, многие отрасли просто закрываются. Но это не наш выбор, мы готовы (поставлять природный газ)", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, европа, экономика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)