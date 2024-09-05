https://ria.ru/20240905/putin-1970769230.html
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России
Экономика Европы переживает очень серьезные испытания из-за отказа от российских энергоносителей, многие отрасли закрываются, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:25
2024-09-05T11:25
2024-09-05T12:40
россия
европа
экономика
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_15b1a94f0bf8e6423c33e2e6d5310a02.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика Европы переживает очень серьезные испытания из-за отказа от российских энергоносителей, многие отрасли закрываются, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Экономика Европы, в том числе Германии, рассчитанная на наши энергоносители, переживает очень серьезные испытания, многие отрасли просто закрываются. Но это не наш выбор, мы готовы (поставлять природный газ)", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970768008.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_01e8cb2141e5eb4d1cd387f4af50b2c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, экономика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Европа, Экономика, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России
Путин: экономика Европы без России переживает очень серьезные испытания