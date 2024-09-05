Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 05.09.2024 (обновлено: 12:40 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970769230.html
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России
Экономика Европы переживает очень серьезные испытания из-за отказа от российских энергоносителей, многие отрасли закрываются, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:25
2024-09-05T12:40
россия
европа
экономика
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_15b1a94f0bf8e6423c33e2e6d5310a02.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика Европы переживает очень серьезные испытания из-за отказа от российских энергоносителей, многие отрасли закрываются, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Экономика Европы, в том числе Германии, рассчитанная на наши энергоносители, переживает очень серьезные испытания, многие отрасли просто закрываются. Но это не наш выбор, мы готовы (поставлять природный газ)", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/putin-1970768008.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970768373_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_01e8cb2141e5eb4d1cd387f4af50b2c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, экономика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Европа, Экономика, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин заявил об испытаниях для экономики Европы без России

Путин: экономика Европы без России переживает очень серьезные испытания

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика Европы переживает очень серьезные испытания из-за отказа от российских энергоносителей, многие отрасли закрываются, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Экономика Европы, в том числе Германии, рассчитанная на наши энергоносители, переживает очень серьезные испытания, многие отрасли просто закрываются. Но это не наш выбор, мы готовы (поставлять природный газ)", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Вчера, 11:36
 
РоссияЕвропаЭкономикаВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВ миреВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала