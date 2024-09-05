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Путин рассказал, как часто Минобороны докладывает о ситуации в зоне СВО
Путин рассказал, как часто Минобороны докладывает о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал, как часто Минобороны докладывает о ситуации в зоне СВО
Минобороны докладывает несколько раз в сутки о ситуации в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:18
2024-09-05T11:18
2024-09-05T11:23
владивосток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Минобороны докладывает несколько раз в сутки о ситуации в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. "То, что происходит каждый день, естественно, мне генштаб Минобороны в ежедневном режиме несколько раз в сутки докладывает", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владивосток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владивосток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал, как часто Минобороны докладывает о ситуации в зоне СВО
Путин: Минобороны докладывает о ситуации в зоне СВО несколько раз в сутки