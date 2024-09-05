https://ria.ru/20240905/putin-1970762429.html
Путин назвал важнейшей задачей подготовку кадров
Путин назвал важнейшей задачей подготовку кадров - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал важнейшей задачей подготовку кадров
Подготовка кадров - важнейшая задача государства, именно поэтому разрабатывается новый национальный проект "Кадры", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:04
2024-09-05T11:04
2024-09-05T12:39
владимир путин
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Подготовка кадров - важнейшая задача государства, именно поэтому разрабатывается новый национальный проект "Кадры", заявил президент РФ Владимир Путин."Надо, конечно, готовить кадры. Это важнейшая задача государства. Именно поэтому появляется и новый национальный проект, который так и называется - "Кадры", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владимир Путин, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин назвал важнейшей задачей подготовку кадров
Путин: важнейшая задача государства — подготовка кадров