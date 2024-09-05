https://ria.ru/20240905/putin-1970762429.html

Путин назвал важнейшей задачей подготовку кадров

Путин назвал важнейшей задачей подготовку кадров - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал важнейшей задачей подготовку кадров

Подготовка кадров - важнейшая задача государства, именно поэтому разрабатывается новый национальный проект "Кадры", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:04

2024-09-05T11:04

2024-09-05T12:39

владимир путин

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Подготовка кадров - важнейшая задача государства, именно поэтому разрабатывается новый национальный проект "Кадры", заявил президент РФ Владимир Путин."Надо, конечно, готовить кадры. Это важнейшая задача государства. Именно поэтому появляется и новый национальный проект, который так и называется - "Кадры", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)