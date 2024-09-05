https://ria.ru/20240905/putin-1970752608.html

Российские военные героически сражаются в зоне СВО, заявил Путин

Российские военные героически сражаются в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Российские военные героически сражаются в зоне СВО, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в зоне проведения спецоперации, в том числе в приграничье, сражаются героически. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:37

2024-09-05T10:37

2024-09-05T10:38

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в зоне проведения спецоперации, в том числе в приграничье, сражаются героически. "Там конкретно есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня. И действуют очень успешно. И просто героически ребята там сражаются, героически", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240614/putin-1953013476.html

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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)