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Российские военные героически сражаются в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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10:37 05.09.2024 (обновлено: 10:38 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970752608.html
Российские военные героически сражаются в зоне СВО, заявил Путин
Российские военные героически сражаются в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Российские военные героически сражаются в зоне СВО, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в зоне проведения спецоперации, в том числе в приграничье, сражаются героически. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:37
2024-09-05T10:38
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в зоне проведения спецоперации, в том числе в приграничье, сражаются героически. "Там конкретно есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня. И действуют очень успешно. И просто героически ребята там сражаются, героически", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Российские военные героически сражаются в зоне СВО, заявил Путин

Путин: российские военные в зоне спецоперации сражаются героически

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в зоне проведения спецоперации, в том числе в приграничье, сражаются героически.
"Там конкретно есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня. И действуют очень успешно. И просто героически ребята там сражаются, героически", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин назвал число находящихся в зоне спецоперации российских военных
14 июня, 20:04
 
РоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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