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Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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10:37 05.09.2024 (обновлено: 10:52 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970752511.html
Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин
Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин
Запад думал, что поставит Россию на колени и расчленит, но этого сделать не удалось, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:37
2024-09-05T10:52
россия
владимир путин
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сша
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Запад думал, что поставит Россию на колени и расчленит, но этого сделать не удалось, заявил президент России Владимир Путин."Возникло желание у элит США и некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России. Они думали, что сейчас воспользуются этим положением и поставят Россию на колени, расчленят. Думали, что вот-вот манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым они стремились столетиями или десятилетиями - вот в чем все дело", - сказал российский лидер на пленарном заседании на "полях" ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , сша, европа, в мире
Россия, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , США, Европа, В мире
Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин

Путин: Западу не удалось поставить Россию на колени и расчленить ее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Запад думал, что поставит Россию на колени и расчленит, но этого сделать не удалось, заявил президент России Владимир Путин.
"Возникло желание у элит США и некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России. Они думали, что сейчас воспользуются этим положением и поставят Россию на колени, расчленят. Думали, что вот-вот манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым они стремились столетиями или десятилетиями - вот в чем все дело", - сказал российский лидер на пленарном заседании на "полях" ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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