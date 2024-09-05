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Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин

Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин

Запад думал, что поставит Россию на колени и расчленит, но этого сделать не удалось, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:37

2024-09-05T10:37

2024-09-05T10:52

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Запад думал, что поставит Россию на колени и расчленит, но этого сделать не удалось, заявил президент России Владимир Путин."Возникло желание у элит США и некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России. Они думали, что сейчас воспользуются этим положением и поставят Россию на колени, расчленят. Думали, что вот-вот манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым они стремились столетиями или десятилетиями - вот в чем все дело", - сказал российский лидер на пленарном заседании на "полях" ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , сша, европа, в мире