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Путин назвал главную гарантию безопасности России - РИА Новости, 05.09.2024
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10:35 05.09.2024 (обновлено: 11:36 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970751374.html
Путин назвал главную гарантию безопасности России
Путин назвал главную гарантию безопасности России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал главную гарантию безопасности России
Рост экономики и военного потенциала России, а также надежные и стабильные отношения с партнерами и союзниками являются главной гарантией безопасности страны,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:35
2024-09-05T11:36
россия
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост экономики и военного потенциала России, а также надежные и стабильные отношения с партнерами и союзниками являются главной гарантией безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Главная гарантия безопасности – рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные и стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками"- сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин
Россия, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин
Путин назвал главную гарантию безопасности России

Путин назвал рост экономики и военного потенциала РФ гарантией безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост экономики и военного потенциала России, а также надежные и стабильные отношения с партнерами и союзниками являются главной гарантией безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Главная гарантия безопасности – рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные и стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками"- сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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