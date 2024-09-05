https://ria.ru/20240905/putin-1970751374.html

Путин назвал главную гарантию безопасности России

Путин назвал главную гарантию безопасности России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал главную гарантию безопасности России

Рост экономики и военного потенциала России, а также надежные и стабильные отношения с партнерами и союзниками являются главной гарантией безопасности страны,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:35

2024-09-05T10:35

2024-09-05T11:36

россия

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост экономики и военного потенциала России, а также надежные и стабильные отношения с партнерами и союзниками являются главной гарантией безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Главная гарантия безопасности – рост экономики и военного потенциала самой Российской Федерации, надежные и стабильные отношения с нашими партнерами и союзниками"- сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970769230.html

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россия, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин