https://ria.ru/20240905/putin-1970749749.html
Россия уважает страны, которые хотят мира на Украине, заявил Путин
Россия уважает страны, которые хотят мира на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия уважает страны, которые хотят мира на Украине, заявил Путин
Россия с уважением относится к странам, которые искренне заинтересованы в решении украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:31
2024-09-05T10:31
2024-09-05T12:39
россия
украина
специальная военная операция на украине
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия с уважением относится к странам, которые искренне заинтересованы в решении украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин"Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это прежде всего Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ.Он отметил, что находится в постоянном контакте с ними по этому вопросу и подчеркнул, что не имеет сомнений в искреннем стремлении руководителей этих стран помочь разобраться в деталях процесса.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, украина, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Россия уважает страны, которые хотят мира на Украине, заявил Путин
Путин: Россия с уважением относится к странам, стремящиеся к миру на Украине