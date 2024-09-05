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Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 05.09.2024 (обновлено: 12:38 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970748861.html
Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России
Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России
Количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами России, увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:28
2024-09-05T12:38
вооруженные силы рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами России, увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Количество наших мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, Отечество, резко увеличилось. Увеличилось количество людей, которые подписывают контракты с Вооруженными силами", — сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России

Путин: число людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами, увеличилось

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами России, увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Количество наших мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, Отечество, резко увеличилось. Увеличилось количество людей, которые подписывают контракты с Вооруженными силами", — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Раскачать ситуацию в России не получилось, заявил Путин
Вчера, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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