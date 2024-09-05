https://ria.ru/20240905/putin-1970748861.html
Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России
Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России
Количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами России, увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:28
2024-09-05T10:28
2024-09-05T12:38
вооруженные силы рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами России, увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Количество наших мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, Отечество, резко увеличилось. Увеличилось количество людей, которые подписывают контракты с Вооруженными силами", — сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России
Путин: число людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами, увеличилось