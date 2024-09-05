https://ria.ru/20240905/putin-1970748279.html
Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО
Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО
Российские войска ускорили наступательные операции на СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:26
2024-09-05T10:26
2024-09-05T10:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российские войска ускорили наступательные операции на СВО, заявил президент РФ Владимир Путин."Перебросив в приграничные районы с нами достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о наступательных операциях российских войск в зоне СВО
Путин: российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО