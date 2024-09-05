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Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 05.09.2024 (обновлено: 12:38 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970747907.html
Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях
Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях
Президент России Владимир Путин заявил, что противник пытался всеми силами заставить РФ перебросить войска с одного участка на другой и остановить наступление... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:25
2024-09-05T12:38
вооруженные силы рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
дальневосточный федеральный университет
владивосток
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник пытался всеми силами заставить РФ перебросить войска с одного участка на другой и остановить наступление на ключевых направлениях, но Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий."Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Наши Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали его постепенно выдавливать с приграничных территорий", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владивосток
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Путин об обстановке в зоне спецоперации и в приграничных районах
Путин об обстановке в зоне спецоперации и в приграничных районах.
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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, владивосток, донбасс, вооруженные силы украины
Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях

Путин: ВС России выдавливают противника с приграничных территорий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник пытался всеми силами заставить РФ перебросить войска с одного участка на другой и остановить наступление на ключевых направлениях, но Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий.
"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Наши Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали его постепенно выдавливать с приграничных территорий", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Вчера, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияДальневосточный федеральный университетВладивостокДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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