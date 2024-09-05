https://ria.ru/20240905/putin-1970747907.html

Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях

Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях

Президент России Владимир Путин заявил, что противник пытался всеми силами заставить РФ перебросить войска с одного участка на другой и остановить наступление... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:25

2024-09-05T10:25

2024-09-05T12:38

вооруженные силы рф

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

дальневосточный федеральный университет

владивосток

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник пытался всеми силами заставить РФ перебросить войска с одного участка на другой и остановить наступление на ключевых направлениях, но Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий."Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Наши Вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали его постепенно выдавливать с приграничных территорий", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин об обстановке в зоне спецоперации и в приграничных районах Путин об обстановке в зоне спецоперации и в приграничных районах. 2024-09-05T10:25 true PT2M41S

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вооруженные силы рф, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, владивосток, донбасс, вооруженные силы украины