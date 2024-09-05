https://ria.ru/20240905/putin-1970747314.html

Путин: жители приграничных регионов страдают от терактов со стороны Украины

Путин: жители приграничных регионов страдают от терактов со стороны Украины - РИА Новости, 05.09.2024

Путин: жители приграничных регионов страдают от терактов со стороны Украины

Жители приграничных регионов РФ страдают от террористических актов со стороны Украины, в первую очередь надо думать о них, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:24

2024-09-05T10:24

2024-09-05T11:40

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Жители приграничных регионов РФ страдают от террористических актов со стороны Украины, в первую очередь надо думать о них, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов (со стороны Украины - ред.). Священный долг вооруженных сил – сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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украина, владимир путин, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)