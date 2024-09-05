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Путин: жители приграничных регионов страдают от терактов со стороны Украины - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 05.09.2024 (обновлено: 11:40 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970747314.html
Путин: жители приграничных регионов страдают от терактов со стороны Украины
Путин: жители приграничных регионов страдают от терактов со стороны Украины - РИА Новости, 05.09.2024
Путин: жители приграничных регионов страдают от терактов со стороны Украины
Жители приграничных регионов РФ страдают от террористических актов со стороны Украины, в первую очередь надо думать о них, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:24
2024-09-05T11:40
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Жители приграничных регионов РФ страдают от террористических актов со стороны Украины, в первую очередь надо думать о них, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов (со стороны Украины - ред.). Священный долг вооруженных сил – сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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украина, владимир путин, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Путин: жители приграничных регионов страдают от терактов со стороны Украины

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Жители приграничных регионов РФ страдают от террористических актов со стороны Украины, в первую очередь надо думать о них, заявил президент России Владимир Путин.
"Прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов (со стороны Украины - ред.). Священный долг вооруженных сил – сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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