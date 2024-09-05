https://ria.ru/20240905/putin-1970746764.html
Раскачать ситуацию в России не получилось, заявил Путин
Раскачать ситуацию в России не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Раскачать ситуацию в России не получилось, заявил Путин
Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:23
2024-09-05T10:23
2024-09-05T12:38
донбасс
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970736937_0:40:3095:1781_1920x0_80_0_0_0f5d5bf882f57be73f9638f96a741bbf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, поселить неуверенность в наши действиях и так далее. Но к чему это привело: наоборот, к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970748861.html
донбасс
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970736937_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_fa3ad55039beedb67ee1124e092a5db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Донбасс, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Раскачать ситуацию в России не получилось, заявил Путин
Путин: раскачать ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось