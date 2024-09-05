https://ria.ru/20240905/putin-1970746764.html

Раскачать ситуацию в России не получилось, заявил Путин

Раскачать ситуацию в России не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Раскачать ситуацию в России не получилось, заявил Путин

Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:23

2024-09-05T10:23

2024-09-05T12:38

донбасс

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970736937_0:40:3095:1781_1920x0_80_0_0_0f5d5bf882f57be73f9638f96a741bbf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, поселить неуверенность в наши действиях и так далее. Но к чему это привело: наоборот, к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970748861.html

донбасс

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)