https://ria.ru/20240905/putin-1970742092.html

На БАМ необходимо проложить двойные пути, заявил Путин

На БАМ необходимо проложить двойные пути, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

На БАМ необходимо проложить двойные пути, заявил Путин

Задача расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке масштабна, на всем протяжении БАМ предстоит проложить сплошные двойные пути, а также электрифицировать... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:10

2024-09-05T10:10

2024-09-05T10:20

экономика

дальний восток

россия

амур (река)

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Задача расширения Восточного полигона на Дальнем Востоке масштабна, на всем протяжении БАМ предстоит проложить сплошные двойные пути, а также электрифицировать магистраль, заявил президент РФ Владимир Путин. "В том году мы запустили очередной, третий этап развития этой важнейшей транспортной артерии (Восточного полигона железных дорог - ред.). Работы ведутся, они развернуты. Подчеркну, предстоит не только расширить, расшить узкие места магистралей, ввести в строй более 300 объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского, Кодарского тоннеля, а также мост через Амур. Задача гораздо более масштабная. Так, например, на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, при этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрофицировать эту магистраль", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970720183.html

дальний восток

россия

амур (река)

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экономика, дальний восток, россия, амур (река), владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)