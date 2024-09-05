https://ria.ru/20240905/putin-1970740913.html

Путин отметил рост скорости обработки ж/д грузов на Дальнем Востоке

Путин отметил рост скорости обработки ж/д грузов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин отметил рост скорости обработки ж/д грузов на Дальнем Востоке

Достигнута хорошая динамика в скорости обработки международных грузов на железнодорожных переходах на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:07

2024-09-05T10:07

2024-09-05T12:37

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Достигнута хорошая динамика в скорости обработки международных грузов на железнодорожных переходах на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. "Кстати, на железнодорожных переходах уже сейчас достигнута хорошая динамика по скорости обработки грузов на границе", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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дальний восток

россия

владивосток

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экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)