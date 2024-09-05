https://ria.ru/20240905/putin-1970740827.html

Путин рассказал об изменении ситуации в мировой экономике

Путин рассказал об изменении ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал об изменении ситуации в мировой экономике

Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется: на страны глобального Юга приходится уже более 50% мирового ВВП, а страны БРИКС - это треть... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:07

2024-09-05T10:07

2024-09-05T11:44

в мире

россия

владимир путин

брикс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется: на страны глобального Юга приходится уже более 50% мирового ВВП, а страны БРИКС - это треть глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мировой экономике меняется. Уже сегодня страны глобального Юга - это более 50% глобального мирового ВВП, а страны БРИКС - это примерно 1/3 глобальной экономики в мире. Естественным образом, хочу подчеркнуть - естественным меняются приоритеты", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240810/stavka-1965201969.html

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в мире, россия, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)