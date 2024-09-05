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Путин рассказал об изменении ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024
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10:07 05.09.2024 (обновлено: 11:44 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970740827.html
Путин рассказал об изменении ситуации в мировой экономике
Путин рассказал об изменении ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал об изменении ситуации в мировой экономике
Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется: на страны глобального Юга приходится уже более 50% мирового ВВП, а страны БРИКС - это треть... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:07
2024-09-05T11:44
в мире
россия
владимир путин
брикс
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется: на страны глобального Юга приходится уже более 50% мирового ВВП, а страны БРИКС - это треть глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация в мировой экономике меняется. Уже сегодня страны глобального Юга - это более 50% глобального мирового ВВП, а страны БРИКС - это примерно 1/3 глобальной экономики в мире. Естественным образом, хочу подчеркнуть - естественным меняются приоритеты", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал об изменении ситуации в мировой экономике

Путин: ситуация в мировой экономике естественным образом меняется

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике естественным образом меняется: на страны глобального Юга приходится уже более 50% мирового ВВП, а страны БРИКС - это треть глобальной экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация в мировой экономике меняется. Уже сегодня страны глобального Юга - это более 50% глобального мирового ВВП, а страны БРИКС - это примерно 1/3 глобальной экономики в мире. Естественным образом, хочу подчеркнуть - естественным меняются приоритеты", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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