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Путин увидел потенциал для роста геологической изученности в ДФО
Путин увидел потенциал для роста геологической изученности в ДФО - РИА Новости, 05.09.2024
Путин увидел потенциал для роста геологической изученности в ДФО
Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности, речь идет о добыче титана, лития, редкоземельных металлов, сообщил президент России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:05
2024-09-05T10:05
2024-09-05T12:37
экономика
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности, речь идет о добыче титана, лития, редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир Путин. "Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. В том числе речь идет о поиске и добыче высокотехнологичного сырья: титана, лития… редкоземельных металлов, которые требуются в экономике будущего. И главное, что все это у нас есть", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ. Он отметил, что потенциал этих индустрий для роста Дальневосточного региона огромный – он заключается в создании рабочих мест для повышения доступности различных услуг и сервисов, укреплении связи и логистики. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин увидел потенциал для роста геологической изученности в ДФО
Путин: Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности