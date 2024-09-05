https://ria.ru/20240905/putin-1970740068.html

Путин увидел потенциал для роста геологической изученности в ДФО

Путин увидел потенциал для роста геологической изученности в ДФО - РИА Новости, 05.09.2024

Путин увидел потенциал для роста геологической изученности в ДФО

Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности, речь идет о добыче титана, лития, редкоземельных металлов, сообщил президент России... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:05

2024-09-05T10:05

2024-09-05T12:37

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности, речь идет о добыче титана, лития, редкоземельных металлов, сообщил президент России Владимир Путин. "Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. В том числе речь идет о поиске и добыче высокотехнологичного сырья: титана, лития… редкоземельных металлов, которые требуются в экономике будущего. И главное, что все это у нас есть", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФ. Он отметил, что потенциал этих индустрий для роста Дальневосточного региона огромный – он заключается в создании рабочих мест для повышения доступности различных услуг и сервисов, укреплении связи и логистики. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)