https://ria.ru/20240905/putin-1970738456.html
Путин призвал ВЭБ контролировать риски государственно-частного партнерства
Путин призвал ВЭБ контролировать риски государственно-частного партнерства - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал ВЭБ контролировать риски государственно-частного партнерства
Президент России Владимир Путин заявил, что корпорация ВЭБ.РФ должна контролировать распределение рисков в механизме государственно-частного партнерства на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:01
2024-09-05T10:01
2024-09-05T12:37
экономика
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владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что корпорация ВЭБ.РФ должна контролировать распределение рисков в механизме государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке. "С учётом имеющегося опыта и наработанной практики по проектам технологического суверенитета, предлагаю корпорации развития ВЭБ выступить в качестве одного из обязательных участников проектов государственного частного партнёрства. Чтобы корпорация контролировала систему распределения рисков, поддержала выгоду проекта как для государства, так и для бизнеса. Мы с Игорем Ивановичем (Шуваловым, председателем ВЭБ - ред.) говорили но этот счёт, и корпорация к этому готова. При этом, так же, как и фабрика проектного финансирования, стимулировал бы привлечение частных инвестиций", - сказал Путин в ходе пленарного заседания на полях ВЭФ. Глава государства попросил правительства совместно с корпорацией определить конкретные параметры и масштабы сделок в рамках государственно-частного партнёрства, которые должны будут совершаться с обязательным участием ВЭБ.РФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал ВЭБ контролировать риски государственно-частного партнерства
Путин: ВЭБ.РФ должна контролировать риски в государственно-частном партнерстве