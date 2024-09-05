https://ria.ru/20240905/putin-1970735817.html

Путин призвал привлекать частные инвестиции с учетом планов развития

Путин призвал привлекать частные инвестиции с учетом планов развития - РИА Новости, 05.09.2024

Путин призвал привлекать частные инвестиции с учетом планов развития

Частные инвестиции должны привлекаться с учетом долгосрочных планов развития РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:54

2024-09-05T09:54

2024-09-05T12:33

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Частные инвестиции должны привлекаться с учетом долгосрочных планов развития РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очень важно, чтобы частные инвестиции привлекались с учетом долгосрочных планов развития отраслей и территорий, а также наших населенных пунктов, городов, поселков, для их комплексного развития", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)