https://ria.ru/20240905/putin-1970735817.html
Путин призвал привлекать частные инвестиции с учетом планов развития
Путин призвал привлекать частные инвестиции с учетом планов развития - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал привлекать частные инвестиции с учетом планов развития
Частные инвестиции должны привлекаться с учетом долгосрочных планов развития РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:54
2024-09-05T09:54
2024-09-05T12:33
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Частные инвестиции должны привлекаться с учетом долгосрочных планов развития РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очень важно, чтобы частные инвестиции привлекались с учетом долгосрочных планов развития отраслей и территорий, а также наших населенных пунктов, городов, поселков, для их комплексного развития", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал привлекать частные инвестиции с учетом планов развития
Путин: частные инвестиции должны привлекаться с учетом планов развития России