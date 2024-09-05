https://ria.ru/20240905/putin-1970735504.html
Правительство поддержит работу дальневосточной концессии, заявил Путин
Правительство поддержит работу дальневосточной концессии, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Правительство поддержит работу дальневосточной концессии, заявил Путин
Правительство РФ будет продолжать поддерживать работу дальневосточной концессии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:54
2024-09-05T09:54
2024-09-05T13:05
экономика
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владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство РФ будет продолжать поддерживать работу дальневосточной концессии, заявил президент России Владимир Путин. "Мы конечно же будем и дальше поддерживать работу дальневосточной концессии", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Правительство поддержит работу дальневосточной концессии, заявил Путин
Путин: правительство будет поддерживать работу дальневосточной концессии