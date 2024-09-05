https://ria.ru/20240905/putin-1970731825.html
Путин заявил о необходимости увеличить пассажиропоток на Дальнем Востоке
Путин заявил о необходимости увеличить пассажиропоток на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил о необходимости увеличить пассажиропоток на Дальнем Востоке
Число пассажиров на внутренних авиарейсах на Дальнем Востоке должно увеличиться до 4 миллионов в год к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:42
2024-09-05T09:42
2024-09-05T09:55
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число пассажиров на внутренних авиарейсах на Дальнем Востоке должно увеличиться до 4 миллионов в год к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке."Для укрепления связей между городами и поселками Дальнего Востока будем и дальше развивать местное авиационное сообщение. Как уже говорил, к 2030 году количество пассажиров на внутренних авиарейсах региона должно увеличиться до 4 миллионов в год", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что уже поручил правительству утвердить соответствующий план конкретных шагов и мероприятий."Его подготовка, безусловно, затянулась, прошу оперативно принять все необходимые решения", - добавил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970734357.html
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владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, россия, экономика, дальний восток
Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Россия, Экономика, Дальний Восток
Путин заявил о необходимости увеличить пассажиропоток на Дальнем Востоке
Путин: пассажиропоток на Дальнем Востоке нужно увеличить до 4 миллионов в год