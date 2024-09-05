https://ria.ru/20240905/putin-1970731825.html

Путин заявил о необходимости увеличить пассажиропоток на Дальнем Востоке

Путин заявил о необходимости увеличить пассажиропоток на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин заявил о необходимости увеличить пассажиропоток на Дальнем Востоке

Число пассажиров на внутренних авиарейсах на Дальнем Востоке должно увеличиться до 4 миллионов в год к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:42

2024-09-05T09:42

2024-09-05T09:55

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

россия

экономика

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970729428_0:125:3196:1923_1920x0_80_0_0_b34c2729386bea4a41f475cb688c4a22.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Число пассажиров на внутренних авиарейсах на Дальнем Востоке должно увеличиться до 4 миллионов в год к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке."Для укрепления связей между городами и поселками Дальнего Востока будем и дальше развивать местное авиационное сообщение. Как уже говорил, к 2030 году количество пассажиров на внутренних авиарейсах региона должно увеличиться до 4 миллионов в год", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что уже поручил правительству утвердить соответствующий план конкретных шагов и мероприятий."Его подготовка, безусловно, затянулась, прошу оперативно принять все необходимые решения", - добавил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970734357.html

https://ria.ru/20240905/rossiya-1970735144.html

владивосток

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, россия, экономика, дальний восток