https://ria.ru/20240905/putin-1970731728.html
Путин рассказал о расширении сотрудничества с иностранными партнерами
Путин рассказал о расширении сотрудничества с иностранными партнерами - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о расширении сотрудничества с иностранными партнерами
Россия будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять позиции России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:42
2024-09-05T09:42
2024-09-05T12:33
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять позиции России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, мы будем расширять связи российского Дальнего востока, всей нашей страны с зарубежными партнерами, друзьями, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве и тем самым будем продолжать укреплять российские позиции в мире", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970733078.html
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россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о расширении сотрудничества с иностранными партнерами
Путин: Россия будет расширять сотрудничество с иностранными партнерами