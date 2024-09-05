https://ria.ru/20240905/putin-1970731728.html

Путин рассказал о расширении сотрудничества с иностранными партнерами

Путин рассказал о расширении сотрудничества с иностранными партнерами - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о расширении сотрудничества с иностранными партнерами

Россия будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять позиции России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:42

2024-09-05T09:42

2024-09-05T12:33

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970727071_0:70:2837:1666_1920x0_80_0_0_d8d94e09ee1a5126c7c32737f4de4291.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять позиции России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."И, конечно, мы будем расширять связи российского Дальнего востока, всей нашей страны с зарубежными партнерами, друзьями, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве и тем самым будем продолжать укреплять российские позиции в мире", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970733078.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)