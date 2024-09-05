https://ria.ru/20240905/putin-1970730891.html

Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России

Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России

России надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных объемах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:38

2024-09-05T09:38

2024-09-05T12:33

россия

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. России надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных объемах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Важный вопрос - это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)