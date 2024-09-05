https://ria.ru/20240905/putin-1970730891.html
Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России
Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России
России надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных объемах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:38
2024-09-05T09:38
2024-09-05T12:33
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экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. России надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных объемах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Важный вопрос - это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Экономика, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России
Путин: России надо строить собственные надежные и качественные самолеты