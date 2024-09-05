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Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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09:28 05.09.2024 (обновлено: 09:35 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970725856.html
Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин
Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин
Работа над новыми национальными проектами находится в завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:28
2024-09-05T09:35
владимир путин
экономика
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Работа над новыми национальными проектами находится в завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин."О реализации планов развития городов нельзя забывать и при формировании новых национальных проектов, работа над которыми сейчас находится в завершающей стадии", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владимир Путин, Экономика, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин

Путин: работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Работа над новыми национальными проектами находится в завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"О реализации планов развития городов нельзя забывать и при формировании новых национальных проектов, работа над которыми сейчас находится в завершающей стадии", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин назвал опыт Дальнего Востока основой для масштабирования планов
Вчера, 09:34
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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