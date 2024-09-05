https://ria.ru/20240905/putin-1970725856.html

Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин

Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Работа над новыми нацпроектами находится в завершающей стадии, заявил Путин

Работа над новыми национальными проектами находится в завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:28

2024-09-05T09:28

2024-09-05T09:35

владимир путин

экономика

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Работа над новыми национальными проектами находится в завершающей стадии, заявил президент РФ Владимир Путин."О реализации планов развития городов нельзя забывать и при формировании новых национальных проектов, работа над которыми сейчас находится в завершающей стадии", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970729962.html

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владимир путин, экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)