https://ria.ru/20240905/putin-1970721540.html

Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока

Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока

Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:18

2024-09-05T09:18

2024-09-05T12:36

дальний восток

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

южно-сахалинск

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин."Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://realty.ria.ru/20240905/kampusy-1970721878.html

дальний восток

россия

владивосток

южно-сахалинск

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дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, южно-сахалинск