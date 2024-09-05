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Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2024
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09:18 05.09.2024 (обновлено: 12:36 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970721540.html
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока
Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:18
2024-09-05T12:36
дальний восток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
южно-сахалинск
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин."Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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дальний восток
россия
владивосток
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дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, южно-сахалинск
Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Южно-Сахалинск
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока

Путин: Россия продолжит наращивать образовательный потенциал Дальнего Востока

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.
"Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке
Вчера, 09:20
 
Дальний ВостокРоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ВладивостокЮжно-Сахалинск
 
 
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