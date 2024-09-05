https://ria.ru/20240905/putin-1970721540.html
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока
Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:18
2024-09-05T09:18
2024-09-05T12:36
дальний восток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
южно-сахалинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970719218_392:700:2789:2048_1920x0_80_0_0_b5629fb72eea5539dd864ee9c887fcb8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин."Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://realty.ria.ru/20240905/kampusy-1970721878.html
дальний восток
россия
владивосток
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970719218_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_9cf72c22e1ebc8421f8700664cf78f04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, южно-сахалинск
Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Южно-Сахалинск
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока
Путин: Россия продолжит наращивать образовательный потенциал Дальнего Востока