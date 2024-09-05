https://ria.ru/20240905/putin-1970717123.html
Путин рассказал об улучшении делового климата на Дальнем Востоке
Путин рассказал об улучшении делового климата на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал об улучшении делового климата на Дальнем Востоке
Россия будет улучшать деловой климат в целом по РФ и на Дальнем Востоке, в том числе для иностранных инвесторов, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:07
2024-09-05T09:07
2024-09-05T09:22
россия
дальний восток
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет улучшать деловой климат в целом по РФ и на Дальнем Востоке, в том числе для иностранных инвесторов, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке."Мы обязательно продолжим идти вперед, будем постоянно улучшать деловой климат и в России в целом, и на Дальнем Востоке, в том числе будем применять в этом регионе более новые эффективные подходы к взаимодействию и с иностранными инвесторами", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, дальний восток, экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Дальний Восток, Экономика, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал об улучшении делового климата на Дальнем Востоке
Путин: Россия будет улучшать деловой климат в целом и на Дальнем Востоке