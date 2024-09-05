https://ria.ru/20240905/putin-1970716236.html

Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке

Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:05

2024-09-05T09:05

2024-09-05T09:23

дальний восток

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент России Владимир Путин."Напомню, что с 2013 года была запущена принципиально новая стратегическая программа и система управления комплексным развитием Дальнего Востока. Этот подход доказал свою эффективность. За 10 лет в регионе запущены и готовятся к запуску более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических и образовательных проектов", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970717123.html

дальний восток

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дальний восток, экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)