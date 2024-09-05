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Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
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09:05 05.09.2024 (обновлено: 09:23 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970716236.html
Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке
Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:05
2024-09-05T09:23
дальний восток
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент России Владимир Путин."Напомню, что с 2013 года была запущена принципиально новая стратегическая программа и система управления комплексным развитием Дальнего Востока. Этот подход доказал свою эффективность. За 10 лет в регионе запущены и готовятся к запуску более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических и образовательных проектов", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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дальний восток, экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке

Путин: в ДФО с 2013 года запущено более 3,5 тысячи промышленных и иных проектов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"Напомню, что с 2013 года была запущена принципиально новая стратегическая программа и система управления комплексным развитием Дальнего Востока. Этот подход доказал свою эффективность. За 10 лет в регионе запущены и готовятся к запуску более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических и образовательных проектов", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Дальний ВостокЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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