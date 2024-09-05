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Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке
Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:05
2024-09-05T09:05
2024-09-05T09:23
дальний восток
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россия
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке с 2013 года было запущено более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, заявил президент России Владимир Путин."Напомню, что с 2013 года была запущена принципиально новая стратегическая программа и система управления комплексным развитием Дальнего Востока. Этот подход доказал свою эффективность. За 10 лет в регионе запущены и готовятся к запуску более 3,5 тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических и образовательных проектов", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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дальний восток, экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дальний Восток, Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о проектах в важнейших сферах на Дальнем Востоке
Путин: в ДФО с 2013 года запущено более 3,5 тысячи промышленных и иных проектов