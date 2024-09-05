https://ria.ru/20240905/putin-1970715253.html

Путин рассказал о результатах вложений в Дальний Восток

Путин рассказал о результатах вложений в Дальний Восток - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о результатах вложений в Дальний Восток

Результаты вложений в Дальний Восток наглядны – создано более 140 тысяч рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:03

2024-09-05T09:03

2024-09-05T09:20

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владимир путин

дальний восток

экономика

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970719218_392:700:2789:2048_1920x0_80_0_0_b5629fb72eea5539dd864ee9c887fcb8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Результаты вложений в Дальний Восток наглядны – создано более 140 тысяч рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин."Результаты этих вложений (инвестиций в Дальний Восток - ред.) тоже наглядны: работают около тысячи новых предприятий, созданы более 140 тысяч рабочих мест", - сказал Путин в ходе пленарного заселения в рамках ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/infrastruktura-1970719780.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, дальний восток, экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет