https://ria.ru/20240905/putin-1970715253.html
Путин рассказал о результатах вложений в Дальний Восток
Путин рассказал о результатах вложений в Дальний Восток - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о результатах вложений в Дальний Восток
Результаты вложений в Дальний Восток наглядны – создано более 140 тысяч рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:03
2024-09-05T09:03
2024-09-05T09:20
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Результаты вложений в Дальний Восток наглядны – создано более 140 тысяч рабочих мест, заявил президент России Владимир Путин."Результаты этих вложений (инвестиций в Дальний Восток - ред.) тоже наглядны: работают около тысячи новых предприятий, созданы более 140 тысяч рабочих мест", - сказал Путин в ходе пленарного заселения в рамках ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/infrastruktura-1970719780.html
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, дальний восток, экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владимир Путин, Дальний Восток, Экономика, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
Путин рассказал о результатах вложений в Дальний Восток
Путин: на Дальнем Востоке создано более 140 тысяч рабочих мест